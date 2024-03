KV Mechelen kan weer lachen en doet wel héél bijzondere verhalen helemaal uit de doeken

Ze kunnen weer lachen bij KV Mechelen. Zeker omdat er mooie verhalen kwamen kijken bij de doelpunten die er voor zorgden dat OH Leuven deze keer wél verslagen werd.

Voor Daam Foulon hoefde het na afloop niet meteen over voetbal te gaan. "Je kan mij ook proficiat wensen voor mijn huwelijk. Er zijn veel dingen die spelen en afgelopen week gebeurden. Op mijn trouwdag was het ook mijn verjaardag. Het is toch wel een rollercoaster van emoties geweest."

De slinger is voor de rasechte Mechelaar weer helemaal naar de goede kant geslagen. "Ik heb een mooie week achter de rug. Ik heb genoten van mijn verjaardag, van mijn trouw. En nu is het derde keer, goede keer tegen OHL."

Foulon plaatst treffer in Leuven bovenaan

Na zijn treffer in Eupen - een pegel in de winkelhaak - zei Foulon dat dat het mooiste doelpunt uit zijn carrière was. "Ik denk dat we moeten veranderen. Ik denk dat deze nog iets mooier is. Ik besef het zelf niet heel goed. Ik zie ineens heel veel ruimte. Ik passeer de eerste man en tik de bal voor mij uit in de ruimte."

Dat was het halve werk. "Dan ga ik alleen op doel af. Ik heb gewoon geschoten, niet te veel nagedacht. De bal ging er goed in. Dan ben je toch wel opgelucht." Zijn maatje Elias Cobbaut ziet er zelf zeker en vast ook wel de fun van in.

Vrienden Foulon en Cobbaut vieren bij KVM

"Het zal wel zijn dat we samen vaak vieren. Dit is een moment in onze carrière dat we niet gaan vergeten: samen op één avond scoren." De vroege kopbalgoal van Cobbaut werkte inspirerend, zo blijkt. "Mijn maat scoort, dan kan ik niet achterblijven", aldus Daam Foulon.

Een bijzondere avond voor deze hechte vrienden, al waren die twee goals wel nog niet voldoende voor de zege. "Mory Konaté stond positioneel verkeerd bij de 1-2. Zijn man loopt weg in de rug. Dan is het mooi dat uitgerekend hij de 2-3 maakt. Dat is goed voor zijn moreel", stelt trainer Besnik Hasi tevreden vast.