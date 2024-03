Riemer verrast: "Als ik morgen naar AC Milan kan, is hij de eerste die ik meeneem"

Brian Riemer heeft er een goed seizoen op zitten met RSC Anderlecht. Nochtans was het allemaal niet vanzelfsprekend.

Brian Riemer loodste RSC Anderlecht naar de tweede plek in de reguliere fase van de Jupiler Pro League. Het is uitkijken wat er voor paarswit nog mogelijk is, want ze lijken cijfermatig de enige ploeg die Union SG nog kan bedreigen voor de titel.

De Deen deed het allemaal op zijn eigen manier. Daarbij was het opvallend dat hij jonge gasten als Sardella, Stroeykens en Leoni naar een hoger niveau wist te tillen, ook al liep dat eigenlijk allemaal niet zo simpel als iedereen denkt.

Stroeykens is een Bayern-type

“Sardella is indertijd uitgefloten. Zowat 99 procent zou niet meer terugkeren op het niveau dat hij nu haalt. Er waren twijfels over Stroeykens. Iedereen dacht dat Mario nog een drietal jaar zou nodig hebben om te ontbolsteren”, klinkt het in Het Nieuwsblad bij Riemer.

De trainer van Anderlecht verrast echter met een straffe uitspraak. “Maar weet je... Als ik morgen – een boutade, hé – naar AC Milan kan, is Mario Stroeykens de eerste die ik meeneem”, gaat de Deen verder. “Hij heeft conditie, techniek, denkt vooruit en is een middenvelder met goals en assists. Een Bayern-type.”