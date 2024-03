RSCA Futures realiseren bijna strafste stunt van het jaar en zorgen voor onwaarschijnlijke comeback tegen Francs Borains

De RSCA Futures namen het zaterdagnamiddag op tegen Francs Borains. De beloften van Anderlecht hebben een scheve situatie helemaal om kunnen draaien, al zullen ze toch met een zuur gevoel achterblijven ook.

De RSCA Futures mochten het thuis opnemen tegen Francs Borains. We kregen een geweldig spectaculaire wedstrijd te zien.

Na 5 minuten kwamen de Futures al op achterstand na een eigen doelpunt van Tajaouart. Twee minuten later maakte Dailly er 0-2 van voor Francs Borains.

De bezoekers waren goed op dreef. Kort na rust kon Lavie voor de 0-3 zorgen. Game-over voor de Futures zou je denken, maar niets was minder waar.

Keisuke Goto zette de inhaalrace in kort na het uur. Twee minuten later maakte Bouchouari er 2-3 van en niks leek nog onmogelijk. Dat was het ook niet.

Lapage schilderde een vrije trap heerlijk in doel in minuut 88. De beloften van Anderlecht bleven pushen en werden beloond. In de toegevoegde tijd kreeg paars-wit nog een strafschop, maar die werd gepakt door de doelman van Francs Borains.

De Futures zorgden zo voor een onwaarschijnlijke comeback van 0-3 naar 3-3. Toch misschien wel wat gemende gevoelens, door de gemiste strafschop...