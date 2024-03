Van Bommel geeft opmerkelijke verklaring waarom hij teleurgestelde Janssen wisselde

Het is dat Vincent Janssen een superprof is of hij was zijn coach, Mark van Bommel, straal voorbij gelopen. Na de rode kaart voor Owen Wijndal werd hij geslachtofferd om plaats te maken voor Ritchie De Laet. En dat was niet naar zijn zin. Zijn coach had er echter een opvallende verklaring voor.

Janssen zijn frustratie was op zijn gezicht af te lezen. Begrijpelijk, aangezien hij op dat moment de beste man op het veld was. Wij dachten dat hij naar de kant gehaald werd omdat hij al een gele kaart achter zijn naam staan had en Van Bommel niet het risico wou nemen om met negen te vallen.

Maar dat was dus niet wat er in het hoofd van de Antwerp-coach omging. "Nee, die gele kaart had er niets mee te maken. Het zat al in mijn hoofd om hem sowieso bij de rust te wisselen."

Wablieft? Janssen domineerde het Anderlechtse middenveld. "Kijk, Vincent is superbelangrijk voor ons. Maar om te weten wat er allemaal speelt, moet je weten wat er doorheen de week gebeurt", zei Van Bommel mysterieus.

De Nederlander ziet de achterstand op Anderlecht nu oplopen tot negen punten, wat veel is. "Maar ik gooi absoluut nog niet de handdoek. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Op deze manier zijn we in staat om nog heel veel wedstrijden te winnen."

"Als je Anderlecht domineert op het veld van Anderlecht ben je tot veel in staat. Of ik niet te snel naar een vijfmansverdediging gegaan ben? Op zo'n moment probeer je grip op de wedstrijd te houden en kijk je hoe de tegenstander staat. Achteraf kan je dan misschien zeggen dat het fout was, maar er zat een redenering achter."