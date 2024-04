VAR krijgt er opnieuw flink van langs in de Brugse derby

De wedstrijd tussen Cercle Brugge en Club Brugge leek af te stevenen op een 1-0 voorsprong bij de rust, tot blauw-zwart op slag van rusten alsnog de 1-1 maakte. Het feestje ging uiteindelijk op aangeven van de VAR niet door.

Nusa legde de 1-1 binnen, maar voorafgaand aan de fase stond Thiago in offside volgens de VAR. De spits vertrok net te vroeg en stond met zijn knie buitenspel.

Het regende dan ook meteen reacties op die beslissing op X. Heel de arbitrage van de eerste helft kreeg er flink van langs, al waren er ook mensen die een andere mening toegedaan waren. Het leverde in ieder geval een pittige discussie op.

Conclusie na eerste helft: Club zwak begonnen en scheids en VAR die opnieuw in bepalende fases steken laten vallen. What’s new? #CERCLU

Tjah. In het Lotto Park was zo'n handsbal dit seizoen altijd penalty natuurlijk. Dit keer was er zelfs niet eens een VAR-check. Maar oh wee als je durft kritiek hebben op de Belgische refs..#jpl #cerclu #kutrefs