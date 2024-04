Ook Alexandre Boucaut velt zijn oordeel over rode kaart van Owen Wijndal

Antwerp verloor zaterdag met 1-0 van Anderlecht. Eén fase trok met name de aandacht: de rode kaart die Owen Wijndal kreeg.

Terwijl de rust naderde, maakte Thorgan Hazard een fout toen hij probeerde terug te komen op Owen Wijndal. De speler van Antwerp stond op en liep naar die van Anderlecht. Terwijl beide mannen hoofd tegen hoofd stonden, kwam de vierde ref tussen.

Thorgan Hazard stortte neer op de grond. Nadat de scheidsrechter naar het VAR-scherm werd geroepen, besloot hij om Wijndal van het veld te sturen.

Bij La Tribune gaf voormalige scheidsrechter Alexandre Boucaut zijn mening over deze rode kaart. "Allereerst is er duidelijk en overduidelijk een fout van Thorgan Hazard."

"Dan is er een duidelijke hoofdbeweging van Wijndal. Hij raakt Hazard, die vervolgens heel goed gebruik maakt van zijn ervaring en de VAR, door op een spectaculaire manier te vallen en de aandacht te vestigen op de vermeende ernst van de feiten."

Boucaut is resoluut: de beelden wijzen op een rode kaart. "De scheidsrechter had geen andere keuze dan Wijndal uit te sluiten op basis van de hoofdbeweging. Het is een correcte rode kaart. Hem op het veld laten zou niet acceptabel zijn geweest."