Club Brugge doet belangrijke oproep aan eigen supporters: "Ga er niet op in"

Club Brugge neemt het op 11 april thuis op tegen PAOK. Met oog op die wedstrijd komt de club met een belangrijke boodschap voor de eigen supporters.

Club Brugge neemt het in de kwartfinales van de Conference League op tegen het Griekse PAOK. Op 11 april wordt de heenwedstrijd gespeeld in het Jan Breydelstadion en op een week later, op 18 april, volgt de terugwedstrijd in Griekenland.

Er zijn veel supporters die graag naar de wedstrijd willen gaan zien... ook veel Griekse. Daarom doet Club Brugge een oproep aan de eigen supporters om de tickets absoluut niet door te verkopen aan Griekse fans.

'Naar aanloop van deze wedstrijd werden vanuit de club reeds strenge maatregelen genomen in functie van de ticketverkoop die in drie fases verloopt', klinkt het op de website van blauw-zwart.

'Door deze strenge maatregelen stijgt de vraag van Griekse fans op sociale media om tickets van fan tot fan in de thuisvakken over te kopen aan hogere prijzen. Club raadt aan om hier niet op in te gaan voor ieders veiligheid en waarschuwt voor de eventuele gevolgen', gaat de club verder.

'Laat ons allemaal samen de Clubvakken blauw & zwart houden en zo bijdragen tot een geweldige sfeer op een prachtige Europese avond', besluit blauw-zwart.