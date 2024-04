Een dipje? Rode Duivel met verleden bij Anderlecht krijgt enorm veel lof: "Meest technische van de hele competitie"

Jérémy Doku zou volgens bepaalde analisten in een dipje zitten. En het klopt dat zijn statistieken na Nieuwjaar bij Manchester City wat minder zijn dan in de eerste maanden van dit seizoen. Toch blijft hij nog steeds heel gevaarlijk en hij heeft wel degelijk nog veel fans.

De tegenstanders blijven als de dood voor de acties van Jérémy Doku. Toch was er ook afgelopen weekend hier en daar wat kritiek onder de supporters, na de matige topper tussen Manchester City en Arsenal. Die eindigde op 0-0. Jérémy Doku slaagde er ook niet in om de wedstrijd te doen ontploffen tijdens zijn invalbeurt in het laatste halfuur. Hij heeft sinds januari al geen assist meer gegeven en dat was in de FA Cup. © photonews De voorbije weken moest hij vaker dan verwacht of gehoopt op de bank beginnen van Pep Guardiola. En als je dan je statistieken niet kan aandikken, komt er hier en daar wel wat ongerustheid. Maar Doku blijft wel een speler om rekening mee te houden. Noticing... pic.twitter.com/PInWb7tnfE — eŵân (@ewan10i) — eŵân (@ewan10i) April 1, 2024

Content creator Ewan vroeg welke speler Gabriel als de meest technische beschouwt in de Premier League en die aarzelde Gabriel niet. Ook William Saliba was onder de indruk van wat Doku allemaal kan: "Hij is de beste, vooral in de een-op-een-situaties".

Het gevaar van Jérémy Doku met zijn dribbels en versnellingen is nog steeds zeer groot. Door meerdere spelers op een hoopje te spelen in de verdediging creëert de voormalige Anderlecht-speler voortdurende onbalans waar Manchester City kan van profiteren.