Georges Leekens overschouwt de titelstrijd en ziet nog derde hond in het spel: "Club Brugge kan zich niet permitteren om gewoon mee te doen"

De strijd om de titel is helemaal losgebarsten. Anderlecht heeft de concurrentie een eerste tik uitgedeeld, maar na de volgende speeldag kan het veld er weeral helemaal anders uitzien. Ex-bondscoach Georges Leekens overschouwde voor ons het slagveld.

Georges, je was maandag van de partij voor Cercle-Club. Wat is je opgevallen?

"Twee van mijn ex-teams hé. Goh, laat ons zeggen dat ik verbaasd was dat Cercle zijn intensiteit van de eerste helft geen 90 minuten kon aanhouden. Dat is normaal gezien toch hun sterkte. Club had in de eerste helft moeite om grip te krijgen op dat middenveld. De tweede helft deden ze dat een pak beter. Ik vond het wel een terechte uitslag."

Bij Club vonden ze wel dat ze twee punten lieten liggen.

"Tuurlijk, dat kan ik begrijpen na die tweede helft. Maar die wisselvalligheid is niet nieuw hé. Ze hebben ook een enorm zware belasting gehad met al meer dan 50 matchen dit seizoen. Maar het grote probleem blijft toch de efficiëntie. Ik ken dat, ik heb het genoeg gezien in mijn trainerscarrière. Een beetje relaxer en een schot gaat niet op de buitenkant van de paal, maar op de binnenkant en je hebt een goal."

Al bij al was het positief dat Nicky Hayen hen de tweede helft kon doen pressen. Het is al anders geweest.

"Crisismanagement, daar kan ik ook wel een woordje over meespreken (lacht). Je mag niet meer over het verleden praten. Je moet gewoon vooruit kijken en je ploeg vertrouwen geven. Dat is wat Nicky nu probeert te doen. Hun zelfvertrouwen opkrikken, want je kan niet ontkennen dat er kwaliteit in die groep zit. Ze moeten het gewoon zelf geloven."

Volgend weekend is het dan dé match van het jaar voor de Bruggelingen?

"Het wordt een geweldige test voor Hayen en de spelers. Club-Anderlecht is altijd speciaal. Het is inderdaad de wedstrijd van het jaar. Anderlecht haalde de vorige match drie punten in Jan Breydel, dat zijn ze zeker niet vergeten. Die match komt op het goeie moment, want je gaat niemand moeten motiveren. Het wordt een soort bekerfinale."

Anderlecht, het lijkt dat dit seizoen alles hun kant op waait...

"Ze hebben gewoon heel veel concurrentie in hun groep, veel wisselmogelijkheden. En métier hé, enorm veel métier. Vertonghen, Rits, Dolberg... als je die niet verliest, sta je er goed voor. Zelfs Thorgan Hazard bewijst dat hij een impact heeft op het resultaat zonder echt sportief goed te zijn."

In Anderlecht is het geloof er zeker wel. In de kleedkamer valt het woord titel meer en meer...

"Die match tegen Club wordt cruciaal voor Anderlecht. Zij voelen dat die titel mogelijk is. Een gevoel dat ze al zeven jaar niet meer gehad hebben. Ongelooflijk eigenlijk..."

Iedereen dacht ook wel dat het onmogelijk was dat Club Brugge twee zulke seizoenen zou beleven.

"De concurrentie is gewoon groter geworden. Vroeger had je drie grote teams, dan werden er dat vier en vijf. Nu heb je er al zeven. Daar moet je mee omkunnen, anders hoor je daar niet thuis. Als je drie jaar na elkaar kampioen wordt, komt er een terugval. Dat zijn de naweeën van die successen. Ze hebben ook veel verkocht, vooral achteraan is er veel kwaliteit vertrokken. Maar dat is de realiteit van een Belgische ploeg."

Gaat er volgens jou nog iemand een pad in de mand van Anderlecht en Union leggen?

"Die twee daar bovenaan zullen er wel voor vechten. Club Brugge kan zich niet permitteren van gewoon maar mee te doen. Je kent Bart Verhaeghe ook hé. Maar je mag wel niet alles op het hoofd van Nicky Hayen gooien. Tita Tovenaar bestaat niet hé. Hij moet gewoon proberen iedereen beter te maken en door te gaan op het elan van die tweede helft."

Union lijkt zenuwachtig...

"Kijk, Hazard doet zijn tegenstander in de fout gaan, Burgess smeert zichzelf een kaart aan. Dat is het grote verschil. Burgess voelt - net als heel Union - de koorts om kampioen te spelen. Je moet die watertjes al eens doorzwommen hebben. De druk komt van overal: het bestuur, de media, de fans... Daar moet je mee kunnen omgaan."

Anderlecht of Union? Of toch nog iemand anders?

"Iedereen zou uit sympathie graag Union hebben, maar die koorts waarover ik sprak is zeker aanwezig. Als zij zich herpakken, wordt het een geweldige concurrentiestrijd met Anderlecht. En dan weet je nooit of die derde hond niet in het spel komt. Dat gaat in de komende twee wedstrijddagen beslist worden."

Antwerp en Genk?

"Van Bommel wou de handdoek nog niet smijten en Vrancken heeft zijn systeem slim aangepast. Bel me nog eens na speeldag 3."