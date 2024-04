Herman Brusselmans zegt meteen waar het op staat: "Allemaal <i>dommekloten</i>"

Maandagavond was er ook deze week naar wekelijkse gewoonte een aflevering van Extra Time. Met Herman Brusselmans, die voor de gelegenheid nog eens aanschoof. En dat zullen we ook meteen geweten hebben, want een blad voor de mond neemt de analist nog steeds niet.

Herman Brusselmans kennen we als schrijver, als voetbalfan, als gewezen jeugdspeler van Sporting Lokeren en voetballer van VW Hamme en als minivoetballer bij The Woody's. En van zijn radde tong, in diverse spelshows en televisieprogramma's.

In Extra Time was hij al lang niet meer geweest, maar even na Johan Boskamp en Gunther Schepens kregen we ook hem dus te zien. In Ninove maakte hij meteen grote indruk, door over zijn verleden te spreken en over zoontje Roman.

© Photonews

"Ik heb nog vijf jaar hier in de buurt gewoond, in Iddergem, van 1981 tot 1986. Het was toen met mijn eerste vrouw, ik ben te snel getrouwd - de vuile hoer. Ik woonde in bij mijn schoonvader, zodat we geen huishuur moesten betalen. Hij heeft mij wel aan de drank geholpen, die mens", haalde hij de lachers op zijn hand.

Liever drummer of Nobelprijs dan voetballer

Filip Joos wilde weten of zoon Roman liefst later een Nobelprijs Literatuur, dan wel de Gouden Bal zou mogen winnen. "Doe maar de Nobelprijs. De meeste voetballers zijn echt dommekloten. We zitten met twee uitzonderingen aan tafel."

"Eigenlijk is voetbal een hobby van mij, maar drummen ook. Ik zou eigenlijk nog liefst van al willen dat hij een drummer zou worden", kon er nog een eerlijke ontboezeming af ook bij de notoire schrijver. Het maakte meteen duidelijk wat soort aflevering het zou worden.