José De Cauwer zeer formeel over rode kaart voor Burgess, Vannieuwkerke riposteert: "Dat is omdat je fan bent van ..."

Christian Burgess kreeg in de slotfase tegen KRC Genk een rode kaart. En daar heeft iedereen wel wat over te zeggen dezer dagen. Zelfs tijdens de koers werd er druk over gepalaverd. José De Cauwer had dan ook een stevige mening.

Nog los van de nederlaag van Union SG, kwam de rode kaart voor Christian Burgess hard aan bij de Bruselaars. Mogelijk wordt hij twee speeldagen geschorst voor zijn 'inworp' aan het adres van Tolu Arokodare.

Bij een inworp wierp Christian Burgess het leer recht in het gezicht van de Genk-speler Toluwalase Arokodare. Dat kwam hem meteen op een rode kaart te staan. De voorbije dagen waren er veel analisten met een mening over de zaak.

© photonews

Toen Arvid de Kleijn even van de baan afweek, excuseerde hij zich meteen in de Scheldeprijs. "Onder het motto naar de wedstrijdleiding toe om hem geen rode kaart te geven", opperde José De Cauwer over het voorvalletje.

Waarna het ging over Burgess: "Voor mij altijd rood", aldus een stellige De Cauwer. "De manier waarop? De agressiviteit in dat gezicht, gewoon gefrustreerd en dan knal in het gezicht. Je zou kunnen zeggen goed gevonden, maar ..."

Geen discussie mogelijk voor José De Cauwer

"Dit was iets helemaal anders. Dit was niet goed, de manier waarop, ook net na de tackle die ervoor was. Met alles erop en eraan was er voor mij geen enkele discussie mogelijk", klonk het tijdens de live-uitzending bij Sporza.

Volgens Karl Vannieuwkerke had een en ander dan weer te maken met de club waar De Cauwer voor supportert. "60 jaar geleden ging ik vijf keer gaan kijken met mijn schoonbroer naar Anderlecht en ik werd supporter."