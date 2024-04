Meest gehate op het veld, maar een lammetje ernaast: Anderlecht - en zeker Dolberg - gaat niet rouwig zijn dat hij er tegen hen niet bij is

Aangezien Union SG het schorsingsvoorstel van twee speeldagen voor Christian Burgess niet aanvaardt, wordt zijn zaak pas komende vrijdag behandeld. En loopt de grote Britse verdediger er nog bij tegen Cercle Brugge. Hij mist dan echter zo goed als zeker de verplaatsing naar Anderlecht.

Op speeldag 3 is het immers al Anderlecht-Union, een wedstrijd die al veel zal aangeven over hoe de Champions' Play-offs verder gaan verlopen. Alexander Blessin zit echter met de handen in het haar. Hij recupereert wel Koki Machida, die zijn rode schorsingsdag heeft uitgezeten, maar Kevin Mac Allister is nog steeds niet fit.

Hij hoopt dat de Argentijn er binnen twee weken wel zal bijlopen, want de kans dat het Disciplinair Comité gaat beslissen dat de uitsluiting van Burgess tegen Genk volstond als straf is... heel klein. Als ze het Bondsparket volgen is hij zelfs ook de week erna geschorst tegen Club Brugge.

Machida en Mac Allister compenseren voor hem

Anderlecht zou er niet rouwig om zijn dat Burgess er niet bijloopt. Kasper Dolberg zeker niet. Na de laatste confrontatie tegen de buren had die drie dagen last van zijn enkels en kuiten. Dat is nu eenmaal het spel van Burgess. Maar hij is zo geslepen dat hij er amper kaarten voor krijgt.

Mede daarom is hij ook zo belangrijk voor Union, ondanks de kritiek die hij nu krijgt over zijn snelheid. Dat is niet nieuw, maar met de veel snellere Machida en Mac Allister naast zich, viel dat amper op. Met Sykes en Vanhoutte stonden er zondag een evenmin snelle verdediger en een evenmin snelle middenvelder naast hem.

De kracht van Burgess ligt hem in de lijf-aan-lijf-duels en de kopduels. Daarin is hij nog steeds één van de besten van het land. Gewoon een ambetante speler waar je als spits niet naar uitkijkt en die je liever uit de weg gaat.

Gemis tegen Anderlecht

Een man die altijd op het randje speelt en er soms over gaat. Wat hij zondag deed was gewoon dom, maar hij werd voor veel andere dingen eerder niet gestraft. Dan krijg je een beetje het gevoel dat je je alles kan permitteren. Maar je mag ook niet vergeten wat hij al betekent heeft dit seizoen voor Union.

't Is trouwens merkwaardig. Hoeveel gif Burgess ook op het veld kan spuien, ernaast is hij een lammetje, een goedzak. Eentje die zich inzet voor vluchtelingen, die altijd tijd maakt voor de fans, die heel graag gezien is in de groep. Als overtuigd vegetariër is hij ook bezig met de milieuproblematiek.

Dat hij nu zijn ploeg in de steek gelaten heeft, is zeker. In de voorbije acht onderlinge duels, waarvan Anderlecht er geen enkele kon winnen, was hij er steeds bij. Er is gevloekt in de kleedkamer van paars-wit over zijn fouten. Hij heeft de macht om in de tegenstander zijn hoofd te kruipen.

Dat hij er hoogstwaarschijnlijk niet bij is, zal bij de paars-witte spelers op gejuich onthaald worden. Een factor die beslissend kan zijn in de titelstrijd?