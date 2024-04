Stijnen mocht zich op de borst kloppen voor geweldige ontdekking

Je verwacht het niet: een transfer van 4 miljoen euro bij een bescheiden club als Patro Eisden Maasmechelen. Maar de ploeg van Stijn Stijnen realiseerde het wel met Anis Hadj-Moussa, die ze verkochten aan Feyenoord. Stijnen is uiteraard enorm trots.

Stijnen had het potentieel van Hadj-Moussa al gezien toen hij nog bij Olympic Charleroi voetbalde. Hij haalde hem transfervrij binnen en een jaar later plukt hij daar al de vruchten van. Deze transfer is een niet te onderschatten hoogtepunt in de geschiedenis van onze club. Een mijlpaal”, aldus Stijnen in HBvL.

Begin februari leende Patro de flankaanvaller uit aan zusterclub Vitesse. Daar scoorde hij twee keer en gaf twee assists in zijn eerste tien wedstrijden. De grote clubs in Nederland trokken meteen aan zijn mouw, maar Feyenoord speelde het kortst op de bal.

Stijnen kon zich op de borst kloppen voor een heel opmerkelijke transfer. “Anis had aanvankelijk wat aanpassing nodig, maar eenmaal alles op punt stond greep hij zijn kans en werd hij snel één van onze sterkhouders."

"Anis beschikt over een geweldige en onvoorspelbare dribbel én behoudt daarbij altijd het overzicht. Dat is erg uitzonderlijk. De uitleenbeurt aan Vitesse was een logische volgende stap in zijn ontwikkeling. In Nederland kwam hij op een ideaal platform terecht om zijn kwaliteiten te tonen."

Stijnen hoopt dat hij niet de laatste is. "Er lopen hier nog wel jongens met dat soort potentieel rond. Ik denk bijvoorbeeld aan onze IJslandse spits Stefan Sigurdarson en Keano Vanrafelghem, die momenteel uitgeleend wordt aan Sporting Hasselt.”