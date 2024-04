Club-coach Nicky Hayen pakt uit met verrassende uitspraak voor topper tegen Anderlecht

Het is pas de tweede speeldag in de Champions' Play-offs, maar toch is het voor Club Brugge al van moeten tegen Anderlecht. Anders is de top twee wellicht al buiten bereik.

Tegen Cercle Brugge liet Club Brugge twee dure punten liggen. De achterstand met Anderlecht groeide zo van zes tot acht punten. Zondag in eigen huis verliezen van paars-wit zou de achterstand doen groeien tot elf punten.

Als Club net als vorig seizoen niet snel uitgeschakeld wil worden voor de tickets voor de Champions League, en eventueel nog de titel, dan moet er zondag gewonnen worden. Dat beseft ook trainer Nicky Hayen.

Geen optimale voorbereiding voor Club Brugge

"Onze cultuur wil dat we élke match moeten winnen." Hij wil vooral de manier waarop Club gespeeld heeft in de tweede helft tegen Cercle terugzien. In die eerste helft zag je dat er snel bepaalde twijfels waren. Die angst en twijfels moeten eruit.

"We moeten op een goede manier omgaan met foutjes. Lef tonen aan de bal, want dan is ons geloof in de spelers enorm", zei Hayen nog. Toch verliep de voorbereiding op de wedstrijd tegen Anderlecht niet vlekkeloos.



"Onze training was niet top", onthulde Hayen verrassend. "Maar ik weet dat de groep dit niet altijd nodig heeft om een goede match te spelen. Zondag weten we waar het om draait. En we beseffen dat het allemaal nog beter moet."