Goed en slecht nieuws voor KRC Genk met oog op topper tegen Antwerp

KRC Genk gaat zaterdagavond op bezoek bij Antwerp. Coach Wouter Vrancken hoopt dat zijn spelers met dezelfde energie aan de wedstrijd beginnen als tegen Union SG.

KRC Genk won zijn eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs overtuigend met 1-0 van Union SG. Nu wacht de topper tegen Antwerp. Coach Wouter Vrancken blikte al even vooruit.

"Vrank en vrij voetballen. Vol vertrouwen maar wel met beide voeten op de grond", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Antwerp is een topploeg met heel veel inhoud en een sterke coach."

Tegen paars-wit vond hij Antwerp de beste ploeg op het veld, toch zeker tot Owen Wijndal met rood van het veld werd gestuurd. "Met elf tegen elf waren ze de betere ploeg op Anderlecht. Alleen als we zelf top zijn, kunnen we er succesvol zijn."

De wedstrijdselectie is niet veel veranderd in vergelijking met die van vorige wedstrijd. Dat is goed en slecht nieuws. Carlos Cuesta moest geblesseerd van het veld tegen Union SG, maar zal gewoon mee kunnen spelen tegen Antwerp, weet de krant.

Het slechte nieuws is dat kapitein Bryan Heynen er alweer niet bij zal zijn. Genk wil geen risico's nemen om hem hopelijk op het veld te hebben tegen Cercle Brugge. Hij heeft nog last van de buikspieren.

Bonsu Baah is nog steeds geschorst terwijl ook Nkuba en Ouattara niet mee zullen spelen vanwege blessures. Sor en Oyen zijn er ook niet bij, hun seizoen zit erop.