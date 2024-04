Zorgt deze speler voor het vuur waar KRC Genk naar op zoek was? "Ik wil gerust de rol van smeerlapje op mij nemen"

KRC Genk kon zijn play-offs goed beginnen met een overwinning tegen Union SG. Het werd 1-0 na een leuke pot voetbal.

De Champions' Play-offs goed begonnen is enorm belangrijk, daar waren ze bij Genk goed van op de hoogte. De Limburgers wonnen overtuigend van leider Union.

Coach Wouter Vrancken pakte uit en verraste met een experimentele basiself. Hij koos voor een volledig nieuwe opstelling met drie centrale verdedigers en geen flankaanvallers, wat duidelijk goed werkte.

Zo kregen enkele spelers weer een kans is basis. Een daarvan is Matias Galarza. De Argentijn mocht voor het eerst sinds twee maanden weer starten.

"Voor mij persoonlijk voelde het goed om nog eens aan de aftrap te staan. Ik heb er lang op moeten wachten, maar ik denk dat ik mijn waarde voor de ploeg wel heb kunnen tonen. Hopelijk krijg ik de kans om dat te bevestigen tegen Antwerp", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Afgelopen winter vertrokken Gerardo Arteaga en Daniel Munoz bij Genk. De twee werden gezien als echte krijgers op het veld en waren niet te braaf, zoals Genk nogal eens verweten wordt. Is Galarza nu het nieuwe smeerlapje van de ploeg?

"Ik laat het aan anderen om daarover te oordelen", gaat hij verder. "Maar dat strijdlustige kantje zit ingebakken in mijn spel. Ik ben nu eenmaal een product van het Argentijnse voetbal. Daar vliegen ze er iets steviger in dan hier in Europa."

"Ik zal altijd voorop gaan in de strijd door vol in duels te gaan en te vechten voor elke bal. Als ik daarmee de rest van de ploeg en het publiek nog wat extra kan aanvuren, dan wil ik gerust de rol van smeerlapje op mij nemen", besluit hij.