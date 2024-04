🎥 Meer dan tien jaar nadat hij verdedigers in de Pro League terroriseerde, maakt Carlos Bacca het nu moeilijk voor... John Textor

Op 37-jarige leeftijd heeft Carlos Bacca nog steeds honger. Vraag dat maar aan Botafogo en John Textor.

John Textor, eigenaar van RWDM, kwam de laatste tijd al veel in het nieuws. De Amerikaan komt binnenkort voor de rechtbank omdat hij zijn beschuldigingen van corruptie in het Braziliaans niet hard kon maken.

Op het veld verloopt het ook niet al te best voor hem en zijn ploegen. Botafogo, een andere club van de Amerikaan, heeft trainer Arthur Jorge weggehaald bij Braga. In zijn eerste groepswedstrijd van de Copa Libertadores verloor de club met 1-3 van de Colombianen van Atlético Junior .

Carlos Bacca blijft een doelpuntenmaker

En dat is waar we een voormalige Pro League-speler zien. Met twee doelpunten was Carlos Bacca de grote man van de overwinning.

Hij bracht zijn club op voorsprong vanop de stip. Nadien kon hij ook nog voor de 0-3 zorgen. De voormalige aanvaller van Club Brugge (31 goals en 15 assists in 54 wedstrijden bij blauw-zwart) is duidelijk nog goed in vorm.

T’avais bien besoin d’un coach, parce que te faire défoncer par le Junior Barranquilla de Carlos Bacca, pour démarrer la Libertadores…



C’est Shakira qui doit être contente. pic.twitter.com/fM7TVox7xV https://t.co/RfJFZOC5Gf — Feuille de Match (@fdematch) April 4, 2024

Op 37-jarige leeftijd blijft Carlos Bacca een belangrijke speler voor zijn club. Bij Atlético Junior zet hij waarschijnlijk de laatste stappen van zijn carrière.