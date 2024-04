Reactie Van Bommel zag met lede ogen toe hoe Antwerp in eigen huis ten onder ging: "En dan dat tijdrekken..."

0 op 6 na twee wedstrijden in de play offs, dat hadden ze zich in Antwerpen (of toch zeker in Deurne) toch wel anders voorgesteld.

Na de nederlaag tegen Anderlecht kon Antwerp zich nog optrekken aan de intensiteit van de wedstrijd en het relatief goed aan banden leggen van de Anderlechtse aanvalslinie met 10 tegen 11. In eigen huis was het tegen Genk echter opnieuw niet goed genoeg en werd Vandevoordt amper bedreigd. Wanneer Vrancken zijn stuk van de persconferentie afsloot met "We stonden goed, gaven bijna niets weg", kon Antwerp-trainer Mark Van Bommel dat enkel beamen. Frustraties en tijdrekken "Beide ploegen wilden voetballen en we hadden soms wel ruimte maar altijd zonder al te veel kansen te creëren. Bij hen speelde Arokodare echt een goede wedstrijd als aanspeelpunt waardoor de tweede ballen ook nog eens in hun voeten vielen", aldus Van Bommel. © photonews Hoe langer het 0-1 werd, hoe frustrerender het werd voor de supporters op de Bosuil. "Genk had het onder controle, ze hebben de wedstrijd niet dood gemaakt met kansen maar wel op andere manieren. Bijvoorbeeld door frustraties op te wekken bij ons met dat tijdrekken. Maar ja, ik zou het ook doen", knipoogt hij naar de verzamelde pers. Quid competitie? In de stand staat Antwerp nog onder de mensen in play off 1 maar met een 0/6 staat de moraal op een laag pitje. Dan maar uitkijken naar de bekerinale binnenkort? "Nee, zo arrogant zijn we niet. Er zijn nog wel wat wedstrijden te gaan. Plaatsen 1 en 2 worden nu heel moeilijk maar we moeten ons blijven focussen op de eerstvolgende wedstrijden."