Philippe Albert is heel kritisch over Standard: "Dat is de belangrijkste vraag die ze zich daar moeten stellen op dit moment"



Volg Standard nu via WhatsApp! Standard kent niet zijn beste seizoen. De Rouches zijn slecht aan hun play-offs gestart en Philppe Albert is kritisch. Standard begon zijn Europe Play-offs met een 5-1 nederlaag tegen KAA Gent. Nadien volgde het 0-0 gelijkspel tegen OH Leuven, waar ook niet veel overtuigd kon worden door de Rouches. Coach Ivan Leko haalde al meerdere keren aan dat hij wil voorbereiden op volgend seizoen, al worden er nog steeds een hoop spelers opgesteld waarvan het bijna zeker is dat ze vertrekken. "Wat hebben de resterende wedstrijden eigenlijk voor zin, als ze niet dienen om te beginnen met de voorbereiding op het seizoen 2024-2025? In Sclessin is dat de belangrijkste vraag die vandaag moet worden gesteld", vertelde hij bij Sudinfo. "Dit zou een goed moment kunnen zijn om de puntjes op de i te zetten. De spelers weg te laten die over een paar weken de club zullen verlaten en er dus alleen maar aan zullen denken om blessurevrij te blijven, en alleen die spelers op te stellen die nog steeds deel uitmaken van de Luikse ploeg als het seizoen hervat wordt, ook al zullen dat er niet per se veel zijn", gaat hij verder. Standard staat momenteel vierde in de Europe Play-offs met 18 punten. KAA Gent is leider met 30 punten en een Europees ticket lijkt dus enorm ver weg.



