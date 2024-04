Historische week voor de Rode Duivels? Een Belg zou zijn debuut kunnen maken in de Champions League!

Borussia Dortmund heeft zojuist de selectie onthuld die het zal opnemen tegen Atlético Madrid in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. Julien Duranville maakt deel uit van de selectie, in tegenstelling tot sterspeler Donyell Malen.

Het zijn al de heenwedstrijden van de kwartfinales van de Champions League die deze dinsdag beginnen. De leider van de Engelse competitie, Arsenal, zal het opnemen tegen Bayern, terwijl de regerende Europese kampioenen, Manchester City, naar Real Madrid zullen gaan.

Op woensdag zullen de laatste twee wedstrijden Paris Saint-Germain tegen FC Barcelona en Atlético Madrid tegen Borussia Dortmund zijn. Voor deze wedstrijd heeft het Duitse team hun selectie bekendgemaakt, met een Belg en een opmerkelijke afwezige.

Inderdaad, de Nederlander Donyell Malen, de topscorer van BVB dit seizoen, is ziek (en nog steeds gehinderd door een dijbeenblessure opgelopen tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen Duitsland en Nederland) en zal de reis missen. "Behalve hem is iedereen beschikbaar," zei de sportdirecteur van de club, Sebastian Kehl, voordat hij naar Madrid vertrok.

Julien Duranville wil zijn debuut in de Champions League meemaken

Dit betekent dat Julien Duranville, 17 jaar oud, deel uitmaakt van de selectie. Na een lange afwezigheid sinds eind februari droomt de ex-Sporting Anderlecht-speler natuurlijk van zijn Champions League-debuut, hij die vier optredens heeft gehad in de Conference League met de Paars-wit.

Ter herinnering, zeven Belgen zullen de kwartfinales van de Champions League spelen: Kevin De Bruyne en Jérémy Doku (Manchester City), Axel Witsel en Arthur Vermeeren (Atlético Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid), Leandro Trossard (Arsenal) en Julien Duranville (Borussia Dortmund).

Dit is het op één na beste resultaat in de geschiedenis voor België, dat acht spelers had op dit punt van de competitie in 2019 en 2023.