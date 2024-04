Moet één van Brian Riemer zijn favorieten een stap opzij zetten? Keuzes dringen zich op

Na een nederlaag zoals die van zondag, zal Anderlecht zijn koers moeten veranderen. Dit impliceert veranderingen in de basiself, opnieuw, en Brian Riemer zal deze keer zijn favorieten moeten aanpakken.

Verrassing zondag: Brian Riemer probeerde iets en besloot een driehoek Delaney-Stroeykens-Leoni op te stellen. Achteraf gezien waarschijnlijk niet het beste idee. Hoewel Mats Rits van de fans veel kritiek kreeg, leken het evenwicht en de ervaring die hij met zich meebracht juist heel belangrijk voor een verplaatsing naar "zijn" Club Brugge.

Brian Riemer heeft het luxeprobleem om keuzes te hebben, vooral op het middenveld. Die luxe gaat gepaard met een probleem: de juiste keuzes maken. En terwijl we opnieuw op een andere middenveldopstelling kunnen rekenen voor zondag, zal de coach van RSCA wellicht ook keuzes moeten overwegen op andere posities.

Dreyer en Dolberg, onaantastbaar?

Anders Dreyer redde zijn wedstrijd niet met een doelpunt "voor de eer" in Jan Breydel. Daarvoor had de Deen alles volledig gemist. Vaak, als hij niet scoort, wordt Dreyer een echte last voor zijn team. Zijn speelstijl weegt niet op de verdediging, creëert geen overtal, en bevrijdt zijn teamgenoten niet.

En al vele weken lang kan hetzelfde gezegd worden over Kasper Dolberg. De elegante Deense doelpuntenmaker lijdt aan een gebrek aan kansen, en als hij probeert samen te werken met Thorgan Hazard en Mario Stroeykens, heeft hij de neiging om door moeilijke wedstrijden te zweven als een spook.

Zouden we dus één van de twee wellicht op de bank kunnen zien zondag? We weten dat Riemer hen beiden al eerder heeft proberen te prikkelen met een bankzittersstatuut. Anders Dreyer reageerde daarop op de best mogelijke manier. Sindsdien heeft Dreyer het veld niet meer verlaten... en heeft indrukwekkende statistieken (16 doelpunten in 30 wedstrijden) laten zien.

© photonews

Dolberg zat op de bank tijdens de verplaatsing naar Gent, ten gunste van Luis Vazquez. De Argentijn stond er, en Kasper Dolberg scoorde vervolgens in twee opeenvolgende wedstrijden. Brian Riemer probeerde beide spelers samen op te stellen, maar zonder succes, Dolberg speelde over het algemeen op de vleugel. Onbegrijpelijk.

Dus, wat nu te doen? Er zal bijna zeker iets moeten veranderen. Thorgan Hazard wordt bedreigd met een schorsing... maar de tijd van rekenen is voorbij: het gaat niet over individuen, maar over het beste team.

En als er al moet gerekend worden, is het misschien beter dat Hazard tegen Union speelt en het risico loopt geschorst te worden voor Genk. Kan Dreyer zijn plaats afstaan aan Amuzu, of zelfs aan Vazquez? Zal Dolberg genoegen nemen met de bank? Brian Riemer heeft keuzes. Maar hij moet de juiste maken.