Peter Vandenbempt heeft duidelijke mening over wat Union deed in 'Burgessgate': "Bormans is zeer boos op mij, maar ik blijf erbij: dat is not done"

Afgelopen weekend was er heel wat te doen rond Christian Burgess. De verdediger van Union speelde niet mee tegen Cercle Brugge, maar mocht dat uiteindelijk wél doen.

Christian Burgess kreeg eerst twee speeldagen effectieve schorsing en één met uitstel. Dat werd verminderd naar één effectief en één voorwaardelijk. Maar hier was de Bondsprocureur het niet mee akkoord.

Die stuurde zaterdag al een mail naar Union waarin hij aankondigde dat hij in beroep zal gaan. Vooral het woord zal is belangrijk hier, want die mail heeft juridisch geen waarde daardoor.

Bij Union kan dan gesteld worden dat de Bondsprocureur later nog zou kunnen beslissen om uiteindelijk niet in beroep te gaan. Bij Extra Time discussieerden Filip Joos en Peter Vandenbempt over de zaak.

Joos vraagt zich af waarom er niet gewoon een officiële mail werd gestuurd op zaterdag, in plaats van een aankondiging. "Ze delibereren in groep", citeert Sporza Vandenbempt. "Om daarna in beroep te gaan, moet je andere argumenten aanhalen die nog niet gebruikt zijn bij de oorspronkelijke zitting. Dat gaat niet in een oogwenk."

"Blijkbaar is er een systeem op de website van de voetbalbond waarop clubs kunnen zien welke spelers niet mogen meedoen. Burgess zijn naam stond in het rood, dat verstevigt toch de positie van Union?", vertelde Joos, waarop Vandenbempt antwoordde: Dat zal wel aan bod komen op de zitting."

"Wat mij stoort, is wat er nadien gebeurde", gaat Vandenbempt nog verder. "Bormans is zeer boos op mij dat ik er een opmerking over maakte. Maar ik blijf erbij: het is not done en het komt zelden voor dat je naar de bondsprocureur belt. En daarna nog hogerop gaan. Zeker als je eerst beweerde dat je van niets wist", besluit hij.