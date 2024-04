Brugge maakt zich klaar voor serieuze risicowedstrijd: "Het zal tricky worden"

De wedstrijd Club Brugge-PAOK zal een pittig duel worden. In Brugge bereiden ze zich voor op de Griekse fans.

De wedstrijd wordt gecategoriseerd als een risicowedstrijd. Die beslissing werd genomen met het enthousiasme van de Griekse supporters in het achterhoofd.

Dirk De Fauw, burgemeester van Brugge, bereidt zich voor op de komst van de Grieken. "We kennen inderdaad de reputatie van de supporters en zullen toch voorzichtig moeten zijn. Ze komen met 1.500 man, maar dat aantal zou nog kunnen oplopen door mensen zonder ticket bij", vertelde hij bij Sporza.

"Het zal dus wel wat tricky worden voor onze politie om die mensen in toom en van het stadion weg te houden", gaat De Fauw verder. "De supporters staan ook bekend voor het gebruik van Bengaals vuur. Iedereen zal dus grondig onderzocht moeten worden."

De stad Brugge wil niet voor verrassingen komen te staan. "Er zal ook politie te paard zijn, een drone om alles in de gaten te houden, het waterkanon is aanwezig bij het geval van rellen en we worden ook bijgestaan door politiekorpsen buiten de zone Brugge."

"We zijn alvast goed voorbereid om alles veilig te laten verlopen. Dit is toch een risicowedstrijd die iets hoger ingeschat wordt dan de risicowedstrijden in het Belgische kampioenschap. Maar ik heb alle vertrouwen in onze politiediensten", besluit de burgemeester.