Een extra boost voor de spelers? Zowat heel de Europese top stuurt scout naar Jan Breydel voor Club Brugge-PAOK

Club Brugge-PAOK wordt ongetwijfeld een van de belangrijkste wedstrijden in het Jan Breydelstadion van dit jaar. Club kan een grote stap zetten richting de halve finales van de Conference League, maar ook voor de spelers individueel is het maar best dat ze presteren.

Het Jan Breydelstadion zal enorm vol zitten op donderdagavond. Meer dan 20.000 tickets werden al verkocht, meer dan 30 Griekse journalisten aanwezig. Maar er is ook nog plaats voor scouts... en niet een paar. Volgens Het Laatste Nieuws sturen meer dan de helft van de Premier League-clubs er eentje. Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Man United, West Ham, Aston Villa, Fulham, Brentford, Bournemouth en Brighton staan op het lijstje. Maar ook de rest van Europa is geïnteresseerd. Juventus, Borussia Dortmund, Leverkusen, AC Milan, Ajax, Sevilla, Leipzig, Inter, Monaco, Fiorentina, Frankfurt en Real Sociedad zullen ook een scout in het Jan Breydelstadion hebben zitten. Naar wie ze komen kijken blijft nog een vraagteken, voor Skov Olsen in ieder geval niet. Die zal er niet bij zijn, net als Mignolet die wel meetrainde, maar niet bij de selectie zit.





