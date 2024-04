Goed en slecht nieuws uit ziekenboeg bij Club Brugge vlak voor belangrijke wedstrijd tegen PAOK: drie spelers afwezig op training

Club Brugge bereidt zich volop voor op het Conference League-duel tegen PAOK van donderdag. Er is goed en slecht nieuws uit de ziekenboeg.

Donderdagavond zal Club Brugge het in eigen huis opnemen tegen PAOK in de kwartfinales van de Conference League. Het is voor blauw-zwart de eerste Europese kwartfinale sinds 2015. Toen werd Club door FK Dnipro uitgeschakeld in de Europa League.

Club Brugge zal dus graag met zijn sterkste elftal aan de aftrap komen. Coach Nicky Hayen krijgt goed en slecht nieuws uit de ziekenboeg van zijn ploeg.

Op de training daags voor het belangrijke thuisduel tegen PAOK ontbraken volgens Het Laatste Nieuws Skov Olsen, Odoi en Nielsen. Die laatste was er afgelopen weekend tegen Anderlecht bij, maar viel na nog geen halfuur geblesseerd uit.

Aan de andere kant zijn Simon Mignolet en Hans Vanaken er normaal gezien wel weer bij tegen PAOK. Vanaken speelde tegen Anderlecht niet mee omdat hij buikgriep had.

Mignolet kampte al even met een blessure aan de hamstrings, maar kan tegen de Grieken normaal gezien weer tussen de palen plaatsnemen. Dat ten koste van Nordin Jackers die tijdens de afwezigheid van Mignolet wel een goede indruk achterliet.