Hans Vanaken heeft heel duidelijke mening over waanzinnige transfer van Igor Thiago

Igor Thiago is momenteel bezig aan zijn laatste seizoen bij Club Brugge. De Braziliaan neemt binnenkort afscheid en trekt naar Brentford.

Brentford betaalt enorm veel geld voor de spits van Club Brugge. Hans Vanaken heeft er zo ook zijn eigen mening over. "Die 37 miljoen euro, dat is natuurlijk waanzinnig veel geld. Maar Igor heeft veel kwaliteiten", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Hij loopt de hele tijd, zet voortdurend druk, kan de bal bijhouden, is werklustig,… En dan was er die periode dat elke bal binnenging. Dan komt er een club die dat ziet en een niet te weigeren aanbieding doet. Het is maar wat een club wil betalen, hé."

"Ik schrik er niet meer van", gaat Vanaken verder. "Toen tien jaar geleden in de krant stond dat Lokeren acht miljoen euro voor mij vroeg, vonden we dat met zijn allen belachelijk. Vandaag kijken we niet meer op van zulke bedragen."

"Nu, in zekere zin ben ik wel duur. Clubs die mij willen kopen, komen niet toe met een paar miljoen euro. En dat terwijl ik op mijn leeftijd geen doorverkoopwaarde meer heb, zeker niet als de club pakweg twintig miljoen euro vraagt."

Vanaken onthult dat hij in het verleden ook zelf kon vertrekken. "Er is in het verleden interesse geweest, ik had het smerig kunnen spelen en de boel forceren door me ziek te melden, maar daarvoor voel ik me hier te goed."