Hans Vanaken merkt verschil op tussen Ronny Deila en Nicky Hayen bij Club Brugge en wil nog wat kwijt: "Ik wil hier toch nog iets over zeggen"

Ronny Deila werd bij Club Brugge ontslagen na het reguliere seizoen. Nicky Hayen nam over en er is meteen duidelijk een verschil te zien.

Ronny Deila stond bij Club Brugge enorm onder druk. Met Nicky Hayen verloopt het voorlopig best goed. Hans Vanaken vergelijkt de twee coaches.

"Ik denk wel dat wij een groep zijn die veel duidelijkheid en structuur nodig heeft op het veld om optimaal te kunnen presteren", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Onder Ronny Deila was het misschien te vrijblijvend. Als sommigen het te veel zelf moeten oplossen, dan wordt het moeilijk. Er mag geen ruimte zijn voor interpretatie.”

"Ik heb nog nooit gevonden dat één van mijn coaches er niks van kon. Zeker Deila niet. We deden veel goed onder hem. Dat bewezen de statistieken. In de expected goals en punten stonden we bovenaan. Ik weet, dat zijn niet de belangrijkste cijfers, want de doelpunten en de resultaten volgden niet. We lieten te veel steken vallen, zowel verdedigend als aanvallend", gaat hij verder.

Vanaken vertelt dat het onder Hayen veel duidelijker is wat iedere speler zijn taken zijn. "Het is nu duidelijker. Er wordt de nadruk gelegd op wat elk individu moet doen."

"Als Vertonghen de bal kreeg, moest speler X drukken. Als Debast de bal had, was er een andere afspraak. En die taken zijn tegenwoordig heel helder, voor elke speler. Het heeft onder Hayen geen zin om je te verstoppen, want je weet wat je moet doen. Geen excuses."

Tenslotte wil Vanaken nog iets kwijt over de coaches. "Ik wil hier toch nog iets over zeggen. De trainer wordt altijd geslachtofferd, terwijl wij – de spelers – een veel grotere invloed hebben."