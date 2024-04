Charles De Ketelaere spreekt over (mislukte) passage bij AC Milan én komt met enkele héél straffe uitspraken over Vermeeren en Atlético Madrid

Charles De Ketelaere is dit seizoen helemaal aan de Italiaanse oppervlakte gekomen. De Rode Duivel heeft echter geen spijt dat hij in 2022 AC Milan koos boven andere geïnteresseerde clubs. En dat legt hij héél transparant uit.

"Ik heb heel veel geleerd uit dat mindere jaar bij AC Milan", valt Charles De Ketelaere met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Het heeft me geholpen om bepaalde stappen te zetten. Ik ben blij waar ik nu sta, maar ik ben ervan overtuigd dat dat mindere seizoen me in de toekomst nog zal helpen."

"Uit een goed seizoen leer je veel", gaat de 23-jarige middenvelder annex aanvaller verder. "Maar uit een minder seizoen leer je nog veel meer. Er zijn nu eenmaal minder twijfels in je hoofd als het goed loopt. Bij mindere prestaties begin je meer na te denken. Je probeert aan dingen te werken. Dat gebeurt niet als het draait."

In het Nederlands: De Ketelaere heeft vorig seizoen geleerd wat zijn zwakke punten zijn. "Sowieso! En je begint automatisch na te denken hoe je zaken kan verbeteren. Dat heb ik gedaan. Ik ben fysiek sterker geworden en het is nu een pak moeilijker geworden voor een tegenstander om me van de bal te zetten."

Ook Arthur Vermeeren gaf onlangs toe dat zijn stap van Antwerp FC naar Atlético Madrid echt groot was. "Ik weet dat niet", pikt De Ketelaere onmiddellijk in. "Het is gemakkelijk om dat nu te zeggen, maar ik denk dat je met de tijd beter zal worden. In mijn ogen is zo'n stap niet perse té groot."

Heeft Arthur Vermeeren dezelfde fout gemaakt als Charles De Ketelaere?

"Misschien lag het gewoon aan mijn kwaliteiten die niet genoeg bij een ploeg als AC Milan passen", vraagt de 14-voudig Rode Duivel zich ter besluit af. "Ik ben er zeker van dat het mogelijk moet zijn om van een Belgische topclub naar zo'n club als Milan of Atlético te gaan én er een belangrijjke speler te worden. Alleen heb ik een andere weg bewandeld."