Comedy Capers in 't kwadraat? 'Marc Brys is al twee keer voorgesteld, maar is nog steeds niét zeker de nieuwe bondscoach van Kameroen'



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Marc Brys is sinds afgelopen maandag de nieuwe bondscoach van Kameroen. Of beter gezegd: daar gaan we van uit. Al lijkt het allemaal géén zekerheid... De eerste weken van Marc Brys in Kameroen zijn alvast speciaal. De voormalige coach van onder meer OH Leuven, STVV en KV Mechelen werd aangesteld door het Ministerie van Sport én zonder medeweten van de Kameroense voetbalbond. Gevolg: de Kameroense voetbalbobo's weigerden onze landgenoot te erkennen als nieuwe bondscoach. Uiteindelijk kwam afgelopen maandag ook uit die hoek de mededeling dat Brys een contract heeft getekend tot 2026. Of toch niet? Blijkbaar was Samuel Eto'o door een overlijden in de familie niet aanwezig tijdens de gesprekken tussen Brys en de Kameroense voetbalbond. En dat kan nog voor problemen zorgen. Dat weten de lokale media. De voormalige ster van onder meer FC Barcelona en Chelsea FC is niet alleen bondsvoorzitter, maar leeft eveneens in onmin met het Kameroense Ministerie van Sport. Eto'o staat volgens de Kameroense media niet te springen om Brys te verwelkomen. Wordt Marc Brys de nieuwe bondscoach van Kameroen? Bovendien heeft Eto'o met Hervé Renard zelf een kandidaat in gedachten om De Ontembare Leeuwen opnieuw te laten brullen. Marc Brys weet wat hem de komende dagen te doen staat: Eto'o overtuigen. De soap is nog lang niet voorbij.



