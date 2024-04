OFFICIEEL: Wordt Marc Brys de nieuwe bondscoach van Afrikaans topland? Kameroense voetbalbond heeft de beslissing genomen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kogel is door de kerk. Marc Brys is de nieuwe bondscoach van Kameroen. En deze keer is ook de Kameroense voetbalbond akkoord.

Marc Brys gaat aan de slag als bondscoach van Kameroen. Oud nieuws, horen we u denken? Maar niets is minder waar. Een reconstructie van de knotsgekke intrede van onze landgenoot bij De Ontembare Leeuwen. Vorige week werd Brys immers al voorgesteld als nieuwe selectieheer van Kameroen. De voormalige coach van onder meer OH Leuven, STVV en KV Mechelen werd echter aangesteld door de Kameroense regering. 🔴 Marc Brys et son staff technique ont signé leur contrat ce lundi. ☑️🇨🇲 pic.twitter.com/rNmMGEFMKa — AllezLesLions (@AllezLesLions) April 8, 2024 Gevolg: de Kameroense voetbalbond weigerde het contract van Brys te erkennen. Onze landgenoot vertoefde enkele dagen in onwetendheid, maar zat de voorbije dagen dan toch samen met onder anderen Samuel Eto'o (voorzitter van de Kameroense voetbalbond, nvdr.) en de andere bobo's. Vanavond bevestigt ook de Kameroense voetbalbond dat Brys de nieuwe selectieheer van Kameroen zal worden. Hij tekende een contract tot medio 2028 bij het Afrikaanse topland. Zijn doelen zijn héél duidelijk: De Ontembare Leeuwen opnieuw laten brullen. Was er Belgische interesse voor Marc Brys? Brys was tot oktober van vorig jaar aan de slag als coach van OH Leuven. Hij werd aan Den Dreef geslachtofferd voor de povere resultaten van de fusieclub. Brys liet de voorbije weken meermaals optekenen dat hij geen zin had om opnieuw aan de slag te gaan in België, ondanks interesse van meerdere clubs.