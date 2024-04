Disciplinair Comité maakt straffen bekend na salonremise tussen Westerlo en Genk: De Mil en Vrancken komen er goed vanaf, spelers véél minder

Het Disciplinair Comité van de KBVB heeft geoordeeld over de salonremise in Westerlo-Genk, toen beide ploegen de laatste minuten volmaakten door de bal rond te spelen. Rik De Mil en Wouter Vrancken komen er vanaf met een waarschuwing.

Nicolas Madsen (Westerlo) en Joris Kayembe (Genk) zijn wel elk veroordeeld tot twee effectieve schorsingsdagen en een boete van 2000 euro in het dossier van de wedstrijd tussen Westerlo en Genk.

Het gebeurde allemaal in de laatste match van het regulier seizoen. Genk was in de slotfase zeker van zijn plaats in de Champions' Play-offs en Westerlo zeker van het behoud. De spelers weigerden nog verder te voetballen en de verdedigers van Genk konden de bal gewoon rondspelen.

Madsen en Kayembe gaven zelfs een pass naar elkaar. Beide clubs moeten een boete van 7500 euro betalen. De respectieve coaches Wouter Vrancken (Genk) en Rik De Mil (Westerlo) ontvangen een waarschuwing.

Evenals Westerlo-doelman Sinan Bolat en Genk-middenvelder Bryan Heynen. Alle andere betrokkenen worden vrijgesproken. Het bondsparket had nochtans een boete geëist voor alle spelers.

Nicolas Madsen (Westerlo) en Joris Kayembe (Genk) zijn gestraft voor hun beruchte "een-twee" waarbij beide spelers de bal zonder tegenstand naar elkaar speelden. Ze zijn geschorst vanaf 19 april.