Rode Duivel zou zomaar eens 100 miljoen euro waard kunnen zijn, zijn club rekent op jackpot

Lois Openda slaagde erin om afgelopen zomer succesvol de overstap te maken van RC Lens naar RB Leipzig. De Rode Duivel maakt indruk bij de Duitse club.

De vooruitgang van Lois Openda is gewoonweg indrukwekkend. Na een opvallend verblijf (vooral tijdens zijn tweede seizoen) bij Vitesse Arnhem, besloot de Belg te tekenen bij RC Lens.

Bij de Sang et Or voldeed de voormalige speler van Club Brugge aan de verwachtingen: 21 doelpunten en 4 assists in 42 wedstrijden. Een seizoen later tekent hij voor 38,5 miljoen euro bij RB Leipzig.

Bij de Bundesliga-club is Openda werkelijk niet te stoppen. In alle competities samen heeft hij al 25 doelpunten gescoord en 6 assists gegeven in 39 wedstrijden. Een enorm totaal.

100 miljoen!

Zijn prestaties kunnen een grote impact hebben. Inderdaad, Lens zou uiteindelijk 49 miljoen kunnen ontvangen uit zijn transfer, onthult de krant Bild. Bij kwalificatie van Leipzig voor de Champions League volgend seizoen zou Lens nog eens 1,5 miljoen euro krijgen. Andere clausules zijn bijvoorbeeld: Lens zou 2 miljoen euro ontvangen als Openda 75 wedstrijden speelt voor Leipzig.

Dit is echter niet gegarandeerd, want gaat hij aan dat aantal komen bij Leipzig? Inderdaad, de Rode Duivel trekt sterk de interesse van grote Europese clubs. Bild legt uit dat Openda de duurste uitgaande transfer van Leipzig zou kunnen worden.

De Duitse club zou deze zomer namelijk 100 miljoen vragen om hem te laten gaan bij kwalificatie voor de Champions League. Zijn clausule voor volgend jaar zou al vastgesteld zijn op 80 miljoen euro.