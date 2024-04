Vincent Mannaert spreekt openhartig over afscheid bij Club Brugge en beslissing Verhaeghe: "Het had anders gekund"

Het is toch enigszins een afscheid langs het achterpoortje bij Club Brugge voor Vincent Mannaert. De CEO was van plan om tot het einde van het seizoen een belangrijke rol te blijven spelen, maar in het begin van 2024 werden zijn operationele taken al overgenomen.

Daar speelt Mannaert open kaart over in een gesprek met Sporza. Het was uiteraard zijn eigen besluit om Club Brugge te verlaten, wél met de intentie om in de eerste maanden na Nieuwjaar nog erg actief te blijven. Maar plots vonden de Bruggelingen met Bob Madou al een opvolger en dat zorgde voor een stroomversnelling. "Dat heeft inderdaad meegespeeld in de beslissing van de club en van Bart Verhaeghe om me te vragen wat meer afstand te nemen. Zo kregen de nieuwe mensen wat meer vrijheid en bewegingsruimte. Ik heb er met Bart nog over gesproken en finaal ben ik degene die vertrekt, natuurlijk", beseft Mannaert. Mannaert schikt zich naar wil van Verhaeghe Kortom: hij dient zich dan ook neer te leggen bij de wil van de voorzitter. "Hij heeft de verantwoordelijkheid ook op hem genomen om de club verder te leiden. Dan moet ik me daarin schikken." Het heeft wel gezorgd voor een ander soort afscheid dan je zou verwachten van iemand die 12 jaar lang een cruciale pion is geweest. "Het had anders gekund, ja. Maar ik heb er nu eigenlijk geen problemen meer mee. Ik heb momenteel nog contact met mijn collega's van vroeger en de laatste wedstrijden zal ik zeker nog volgen." Mannaert heeft dus wel nog een blauw-zwart hart, zo verzekert hij. "De band met Club is nog niet doorgeknipt."