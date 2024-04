Franky Van der Elst zeer kritisch voor titelkandidaat: "Te veel laten leiden door emoties"

De Champions' Play-off is amper twee speeldagen oud, maar toch zijn er al heel veel zaken in voorgevallen. Club Brugge en Genk lijken opnieuw mee te spelen om de titel, Union is zijn voorsprong na een 0 op 6 helemaal kwijt.

Voor Union SG staat er eens te meer druk op de ketel. Tegen RSC Anderlecht is een derde nederlaag op rij uit den boze. En dus is het alle hens aan dek bij Union SG. Die voelden zich de voorbije weken gezocht, dat liet ook coach Blessin verstaan. "Iedereen kan dat hebben, dat je denkt ‘ik word gezocht’. Maar alles begint met een mindere periode. Dan zie je wel ne keer dingen die er niet zijn, krijg je het gevoel dat je onrecht wordt aangedaan. In een goeie periode stap je daar gewoon overheen", aldus Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad daarover. "Het geheel Union Saint-Gilloise moet zich weer oprichten en de kop bij het voetbal houden. Union kan wel kracht putten uit gans dat gedoe. Dat werd vorig jaar bij Antwerp ook een beetje gebruikt: iedereen is tegen ons, niemand gunt het ons. Je kan dat uitspelen." Te veel laten leiden door emoties? Volgens Van der Elst blijft Union SG dan ook de favoriet om dit weekend te winnen in de Brusselse derby tegen Anderlecht. Zeker als ze hun niveau van voor Nieuwjaar kunnen halen. Maar dan is de boodschap ook meteen duidelijk. Het moet volgens de analist enkel nog over het voetbal gaan. “Union heeft zich de voorbije weken te veel laten leiden door emoties", geeft Van der Elst nog een kritische sneer richting de Brusselaars. Aan de Unionisten om daar komaf mee te maken.





Volg Anderlecht - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (14/04).