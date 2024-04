Union SG-doelman Anthony Moris vertelt welke clubs meedoen voor de titel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De titelstrijd in de Jupiler Pro League kan nog enorm spannend worden. Momenteel zijn Union en Anderlecht de grootste kanshebbers, al kan alles snel keren in de play-offs.

Union SG staat samen met Anderlecht op kop. Zondag volgt het onderlinge duel wat ongetwijfeld een grote impact zal hebben op de titelstrijd.

Union wil na twee jaar de titel net niet te pakken, dit jaar wel slagen. Daarvoor zal dan wel een tandje moeten worden bijgestoken na de 0 op 6 in de eerste twee wedstrijden.

De wedstrijd van zondag zal dus enorm belangrijk zijn. Toch weten ze bij Union dat er niet alleen naar paars-wit moet gekeken worden. Anthony Moris ziet dat het niet alleen neerkomt op de onderlinge duels met Anderlecht.

"We hebben gezien dat dat niet zo is. Als je alleen die 2 wedstrijden wint en verder niets, dan werkt het niet. Er zijn andere ploegen achter ons die hard pushen en terugkomen", vertelde hij bij RTBF.

Moris ziet dat er vier titelkandidaten zijn. "Er zijn nog 8 wedstrijden te gaan... We zullen moeten vechten tot het einde en niet alleen tegen Anderlecht. Genk doet het momenteel erg goed en Brugge is ook terug in de race. Er zijn vier potentiële titelkandidaten", besluit hij.