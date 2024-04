Eindelijk weer achter de ploeg: spelers van Club Brugge lovend over Brugse publiek

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge zet zijn opmars verder in de Champions' Play-offs. En het kan opnieuw rekenen op de volle steun van het Brugse publiek in Jan Breydel

Donderdag tegen het Griekse PAOK mag Club Brugge zich verwachten aan een heksenketel. Maar ook Jan Breydel wordt opnieuw een stadion waar ploegen niet graag op bezoek komen. Zeker omdat het nu weer draait.

Onder Ronny Deila werd er bij elke pass achteruit gefloten, tegen Antwerp werd de eigen ploeg niet op de korrel genomen. Als de ref in het nadeel van Club Brugge floot, dan liet het publiek zich wel stevig horen.

Skoras en Jackers lovend over Brugse publiek

Ook de spelers van Club Brugge merkten dat het publiek achter hen stond. "De fans waren alweer geweldig", zei Michal Skoras. "We moeten het allemaal samen doen, als één groep. En dat is prima gelukt. Nu moeten we doorgaan."

Doelman Nordin Jackers merkte dat de twaalfde man aanwezig was tegen Antwerp. "Het is algemeen geweten dat het kan spoken op Jan Breydel als het hier in brand staat", zei de vervanger van Simon Mignolet.

"Dat heeft ons de afgelopen wedstrijden enorm geholpen op het veld. De supporters hebben ons al zoveel gegeven, nu is het aan ons om hen ook iets terug te geven", zei de doelman nog.