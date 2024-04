Beerschot-eigenaar weet hoe feestje te verbrodden: 'Om deze reden hapt United World niét toe op Chinees bod'

Volg Beerschot nu via WhatsApp!

De verkoop van Beerschot VA is dezer dagen hét nieuws in en rond Het Kiel. United World ziet echter geen graten in het Chinese bod. En ondertussen weten we waarom de huidige eigenaar plots niet (meteen) wil verkopen.

We schreven eerder dat een investeringsgroep rond zakenman Eric Li Ying een bod heeft gedaan om Beerschot VA over te nemen. Meer zelfs: ook de Vlaamse minderheidsaandeelhouders gingen er de voorbije dagen van uit dat de deal zou beklonken worden. United World (huidige eigenaar van De Mannekens, nvdr.) is namelijk al enkele maanden op zoek naar een partij die de aandelen wil overnemen. Maar de Saoedische prins Abdullah bin Mosaad al Saud heeft beslist om voorlopig niét toe te zeggen. Het Chinese bod ligt immers al enkele weken op tafel. De voorwaarde voor de Chinezen was duidelijk: promotie. De Mannekens beukten ondertussen de poort naar de Jupiler Pro League open, maar dat zorgt net voor vertraging. United World is van mening dat de club door die promotie meer waard is. De overname is dus niet voor morgen. Meer zelfs: Gazet van Antwerpen weet dat de huidige eigenaars op zoek zijn naar een nieuwe CEO. Frédéric Van den Steen (huidige CEO, nvdr.) liet al weten dat hij na het seizoen voor OH Leuven gaat werken. Hoe ziet de toekomst van Beerschot VA eruit? United World wil Thorsten Theys naar Het Kiel halen om het roer van Van den Steen over te nemen. En dat zorgt voor héél véél onrust bij de Vlaamse minderheidsaandeelhouders. Theys heeft namelijk de perceptie tegen. Theys was jarenlang aan de slag bij KV Oostende. Hij fungeerde er als pion van de Pacific Media Group. Meer zelfs: de bestuurder werd vervolgens algemeen directeur bij AS Nancy. Ook Beerschot weet hoe het er anno 2024 met die clubs aan toe gaat…