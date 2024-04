Is Haaland echt op weg naar de uitgang bij Manchester City: "Ik ben er zeker van dat Guardiola hem gaat weg doen"

Is Erling Braut Haaland op weg naar de uitgang bij Manchester City? De geruchtenmolen draait alvast op volle toeren. Ook Pep Guardiola zou niet tevreden zijn van de manier waarop de Noor loopt te voetballen.

We schreven eerder al dat Florentino Perez in het grootste geheim een meeting heeft gehad met (de entourage van) Erling Braut Haaland. Meer zelfs: de Noorse aanvaller ziet een verhuis naar Real Madrid zitten. Kiest hij eieren voor zijn geld?

We moeten het stilaan geloven. Haaland wordt dan gezien als een fenomeen - en dat is hij ook - maar volgens de Engelse en Noorse media is Pep Guardiola niet overtuigd van zijn meerwaarde in het spelsysteem van Manchester City. En als de grootmeester niet wil meewerken…

"Ik ben er zeker van dat Guardiola Haaland gaat weg doen", is ook René van de Gijp bij Vandaag Inside overtuigd dat er binnenkort een toptransfer zit aan te komen. Guardiola en City hebben hun beste wedstrijden gespeeld met Sergio Agüero in de spits. Maar hij liep eigenlijk nooit in de punt."

Het is geen geheim dat de Spaanse coach van The Citizens niet overtuigd is van de meerwaarde van een goaltjesdief. "Guardiola is ervan overtuigd dat enkele tegenstander met vijf verdedigers zal spelen. Dat is een vaste spits tussen die drie centrale mannetjes niet ideaal. Wie kwam er na Agüero? Bernardo Silva. Maar stond hij wel echt in de spits?"

Willen Pep Gardiola (en Manchester City) af van Erling Braut Haaland?

We zijn alvast benieuwd naar de ontwikkeling van het dossier. In 2025 treedt namelijk een clausule in werking dat Haaland kan weggeplukt worden voor 250 miljoen euro. Transfermarkt schat de marktwaarde van de Noor dan weer op 180 miljoen euro. Welke clubs beginnen de centjes al te tellen?