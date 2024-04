Knaltransfer start met valse noot: 'Mbappé zet Real Madrid onder druk en wil aankondiging uitstellen tot midden augustus'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is wachten tot de officiële aankondiging van de transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid. Al dreigt de transfer met een valse noot te beginnen. De Fransman wil immers héél graag naar de Olympische Spelen.

De Olympische Spelen worden immers in Parijs georganiseerd. Kylian Mbappé droomt ervan om met Les Blues Europees kampioen te worden in Duitsland om vervolgens de Franse jonkies te leiden in de jacht naar een gouden medaille op de Olympische Spelen.

Dat is echter zonder Real Madrid gerekend. De Koninklijke - en met hen tal van Europese topclubs - verbieden hun spelers om het EK te combineren met de Olympische Spelen. Zo'n dubbel zorgt er namelijk voor dat het programma héél zwaar dreigt te worden.

In het geval van Mbappé: na het seizoen start de voorbereiding op het EK. Vervolgens wil de Fransman richting Olympische Spelen. Dat toernooi eindigt pas op elf augustus. Tel er nog enkele weken vakantie bij en Mbappé mist de volledige voorbereiding bij zijn nieuwe werkgever.

En toch dreigt Mbappé zijn zin door te drijven. Aanvankelijk leek de aankondiging - het akkoord tussen de betrokken partijen is reeds beklonken - voor het moment dat Real Madrid en PSG elkaar niet meer kunnen tegenkomen in Europa. Maar zo'n uitschakeling van één van beide grootmachten is toch het signaal niet.

Wanneer wordt de transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid aangekondigd?

Mbappé dreigt er volgens de Spaanse media mee om zijn transfer pas midden augustus bekend te maken. Niet toevallig na de Olympische Spelen. Vroeger kan Real Madrid zijn spelerslicentie niet indienen bij de voetbalbonden. En dus kan De Koninklijke officieel geen bezwaar maken tegen deelname. Florentino Perez ziet het wellicht anders…