Dit is de reden waarom Jesper Fredberg Kasper Schmeichel naar Anderlecht haalde

Kasper Schmeichel heeft zijn oude vorm weer helemaal teruggevonden. De Deense veteraan zal in de komende weken erg belangrijk zijn.

Toen Jesper Fredberg aan het einde van de zomertransferperiode besloot om een kans op de transfermarkt te grijpen en Kasper Schmeichel binnen te halen, werd dat met totale onbegrip ontvangen. RSC Anderlecht had in de zomer al een doelman binnengehaald: Maxime Dupé, die de nummer 1 zou worden.

Natuurlijk had de Fransman niet de uitstraling van de Deen, maar hij had een goede start van het seizoen gemaakt. Adviseurs, journalisten, fans: niemand begreep het echt, vooral omdat Schmeichel een wisselvallig seizoen had gehad bij OGC Nice.

En dan was er natuurlijk nog de Deense nationaliteit, wat de zaak niet hielp: de dobbelstenen leken vanaf het begin geladen. Het leek een slecht idee en de eerste maanden van Kasper Schmeichel hebben dat bevestigd.

Met dank aan Carl Hoefkens?

Zozeer zelfs dat Carl Hoefkens met de vinger wees naar de doelman van Anderlecht. “Hij weet niet hoe hij moet duiken, dus mik goed naar de hoeken”, zei de Standard-coach destijds. Ironisch genoeg is Schmeichel sindsdien bijna onberispelijk.

Maar in de huidige situatie zou de keuze van Jesper Fredberg aan het begin van het seizoen wel eens het verschil kunnen maken in de titelstrijd. Dat werd zondag bevestigd. Anthony Moris had weer een gat in de defensie van zijn ploeg, terwijl Kasper Schmeichel oppermachtig was.

De Deen werd toegejuicht door het thuispubliek en ging niet in de fout. Schmeichels houding, maar ook een paar geweldige reddingen, zoals de kopbal van Ross Sykes of de bal van Cameron Puertas, bewezen dat hij weet hoe hij er moet staan als het er echt toe doet.

Het is moeilijk te zeggen of Maxime Dupé het ook zo goed gedaan zou hebben, maar qua ervaring en staat van dienst is de voormalige keeper van Toulouse niet dezelfde speler. Spelen om de titel is niet iets wat hij gewend is. Schmeichel heeft het al gedaan en loopt over van zelfvertrouwen. Het zal cruciaal zijn