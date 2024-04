Vissen Anderlecht én Club Brugge achter het net? 'Brighton wil opnieuw komen shoppen in België en richt pijlen op huurling én sterkhouder'

Onze Belgische Jupiler Pro League is al jarenlang één van de favoriete scoutingscompetities voor Brighton & Hove Albion. De Engelsen hebben opnieuw hun oog laten vallen op een sterkhouder uit de pintjesliga.

We zullen het meteen zeggen: het gaat niét over Mohamed Amoura of Kevin Denkey. Brighton & Hove Albion volgt de prestaties van de sterkhouders van Union SG en Cercle Brugge op de voet, maar concreet is de interesse voorlopig niet.

De Turkse media weten dat er wél concrete interesse is voor Emin Bayram. De 21-jarige centrale verdediger maakte dit seizoen indruk bij KVC Westerlo. En dat zorgt voor interesse.

© photonews

Niet alleen The Seagulls hebben de Turkse jeugdinternational op de radar. Ook Club Brugge en RSC Anderlecht hebben al gepolst naar de voorwaarden van de verdediger.

Westerlo zal er echter niets aan verdienen. Bayram speelt op huurbasis in Het Kuipje en is eigendom van Galatasaray SK. Met een martkwaarde van zo'n anderhalf miljoen euro is de Turk alleszins een koopje.

Kan Brighton & Hove Albion de Belgische concurrentie aftroeven?

Voor Brighton zou een transfer uit België alleszins geen primeur zijn. De Engelsen haalden in het verleden onder anderen Denis Undav en Bart Verbruggen op in onze vaderlandse competitie.