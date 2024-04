Analisten vol lof voor speler Club Brugge: "Daarom zit hij in de harten van de fans"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een maand geleden geloofde niemand nog in de kansen van Club Brugge om eventueel de titel te pakken of zelfs maar een plekje in de top-2. Ondertussen gaat alles veel beter en lijkt er zowel in de competitie als in Europa nog iets moois mogelijk.

Bij Club Brugge is het Raphaël Onyedika die het doel de voorbije weken vooral wist staan. Spits Igor Thiago Rodrigues heeft het veel moeilijker om te scoren. Hij zette dit seizoen over alle competities heen de netten al 26 keer bol. Zijn laatste doelpunt dateert echter al van 30 januari. Hij was een paar keer geschorst en had wat last van overbelasting, maar miste ook al onder meer een strafschop tegen PAOK Saloniki en lijkt niet meteen over het meeste vertrouwen te beschikken. Veel lof voor Igor Thiago Toch blijft hij ook zonder zijn doelpunten een hele nuttige speler voor dit blauw-zwart. "Ondanks dat hij al tien matchen zonder goal zit, blijft hij in de harten van de supporters zitten. Je kan niet anders dan veel respect hebben voor de manier waarop hij die hoeken induikt", aldus Filip Joos in Extra Time. © photonews Hij werd in die analyse meteen bijgesprongen door Franky Van der Elst: "Hij werkt ongelooflijk en gaat altijd diep. Hij houdt de ballen goed bij, er kan een keer een lange bal naar hem getrapt worden op die manier. Het is heel knap wat hij doet." "Hij heeft overzicht en blijft altijd maar gaan. Hij is altijd klaar om diep te gaan. Soms forceert hij zich in de zoektocht naar het doelpunt, maar voor de rest werkt hij enorm hard. Zelfs Vanaken geeft voor hem applaus op het veld. Het publiek houdt nu zeker van hem."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg PAOK - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (18/04).