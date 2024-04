Filip Joos doet opvallende uitspraak over blessure van Thorgan Hazard: "Zeker vijf anderen die ik minder graag zou missen"

Anderlecht heeft afgelopen weekend met 2-1 van Union SG kunnen winnen. Een goede zaak in de titelstrijd, al speelde paars-wit wel een sterkhouder kwijt.

Anderlecht staat na de overwinning in de Brusselse derby alleen op kop in de Jupiler Pro League. Paars-wit telt 38 punten, drie meer dan de eerste achtervolger, Union.

Maar niet alles aan de wedstrijd was zo positief. Zeno Debast pakte een rode kaart, en nog erger: Thorgan Hazard raakte zwaar geblesseerd aan de knie.

De winger zal zeker acht maanden out zijn. Hij heeft een letsel aan de voorste kruisband. Zijn afwezigheid zal sowieso een gemist zijn voor paars-wit, al is Filip Joos wel kritisch voor Hazard.

"Het is verschrikkelijk voor hem, maar als je kijkt naar het aantal wedstrijden dat hij dit seizoen zijn niveau haalde, is dat te weinig", vertelde Joos tijdens de podcast '90 minutes' volgens Sporza. "Er was de periode tussen februari en maart, die deed het beste beloven voor de play-offs. Daarin was het voorlopig echter niet goed."

Zo'n groot probleem is het volgens Joos niet voor Anderlecht. "Minder groot dan ik had gedacht. Er heerst niet het gevoel dat de beste speler opeens niet meer meedoet. Op dit moment zijn er zeker 5 die ik minder graag zou missen bij Anderlecht."