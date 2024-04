Ex-spelers weten wat Club Brugge moet doen met Nicky Hayen: "Ze gaan die fout toch niet nog eens maken?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ronny Deila werd bij Club Brugge ontslagen na de reguliere competitie. Nicky Hayen nam over voor de play-offs.

Club Brugge besloot om na de reguliere competitie afscheid te nemen van Ronny Deila. Nicky Hayen werd nadien voorgesteld als nieuwe coach.

Het zou echter wel niet de bedoeling zijn dat hij aan het roer blijft na dit seizoen. Toch maakt hij voorlopig best veel indruk. Moet Club hem dan maar een kans geven volgend seizoen?

Lorenzo Staelens vindt in ieder geval van wel. "Ik lees dat ze op zoek zijn naar een nieuwe coach, maar waarom eigenlijk? Je hebt iemand in huis die kwaliteiten heeft. Geef hem dan die kans, verdorie!", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Ook Vital Borkelmans is overtuigd. "Club heeft zo in het verleden Clement ook al laten glippen. Ze gaan die fout toch niet nog eens maken? Waarom in godsnaam zou je weer gokken met een type-Parker? Kies voor zekerheid. Hayen kan deze job perfect invullen."

Het blijft nog even afwachten of Hayen ook volgend seizoen nog hoofdcoach is bij blauw-zwart. Eerst moet hij donderdagavond proberen om de halve finales van de Conference League te bereiken op het veld van PAOK.