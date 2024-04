Mignolet wil er nog niet van weten, maar: "We gaan niet dezelfde fout maken"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niemand twijfelt aan de kwaliteiten die Simon Mignolet heeft. Dat is ook zijn geboortegemeente Sint-Truiden niet ontgaan.

Simon Mignolet werd in 1988 geboren in Sint-Truiden. Hij begon in 1994 te voetballen bij Brustem VV en trok erna naar KSK Tongeren, Sporting Aalst en STVV.

In 2019 keerde hij na avonturen bij Sunderland en Liverpool terug naar ons land, waar hij bij Club Brugge nog steeds eerste doelman is. Sint-Truiden wil hem nu ereburger maken. “Mignolet is een profvoetballer die uitkomt als doelman van ­ongeziene klasse”, zegt Truiens schepen van Citymarketing Hilde Vautmans (Open Vld) aan Het Nieuwsblad.

“Hij behaalde tijdens zijn carrière al heel wat titels en prijzen. Zo won hij al vier keer de Gouden Schoen voor ‘keeper van het jaar’ en als hoogtepunt de Gouden Schoen in 2022. Ook haalde hij maar liefst vijf keer de titel van Sportman van het Jaar van de Stad Sint-Truiden.”

De beslissing zal normaal op de gemeenteraad van april genomen worden. “Kijk, we gaan niet dezelfde fout maken als bij onze andere Gouden Schoen, wijlen Lon Polleunis, en jarenlang wachten. Hij werd pas op het einde van zijn leven ereburger van onze stad.”

Mignolet is op de hoogte van het feit dat men hem ereburger wil maken, maar houdt de boot voorlopig af. “Ik wacht nog even de beslissing van de gemeenteraad af alvorens ik reageer”, klinkt het.