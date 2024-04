Analyse Blessure van Lukaku is een wake-up call: zijn er wel alternatieven bij de Rode Duivels?

Romelu Lukaku moest donderdag geblesseerd naar de kant in de Europese wedstrijd van AS Roma. Het EK is niet in gevaar, maar de Rode Duivels houden maar beter een alternatief achter de hand.

Lukaku moest vorige maand nog afzeggen voor de vriendschappelijke interland tegen Ierland door een overbelasting aan de heup, een blessure waar hij al enige tijd hinder van had. De wedstrijd tegen Engeland speelde hij daarna wel. Donderdag viel Lukaku dus opnieuw uit. Coach De Rossi gaf wel een geruststellende eerste update. Achteraf vierde hij de kwalificatie van AS Roma en stapte hij ook zelf naar de spelersbus. Geen zware blessure dus, bondscoach Domenico Tedesco kan opgelucht ademhalen. De topscorer van de Rode Duivels is op het Europees kampioenschap in Duitsland namelijk een onmisbare schakel. Geen echt alternatief voor Lukaku Want zijn er wel alternatieven voor Lukaku? De eerste keuze is Loïs Openda. Hij scoorde al 26 keer in 40 wedstrijden dit seizoen, maar vond nog niet echt zijn draai bij de Duivels. Zijn laatste goal dateert van de verloren oefeninterland tegen Egypte voor het WK in Qatar. Tegen Ierland mocht hij starten, maar speelde hij bijzonder bleek. Batshuayi, de tweede optie, kwam hem toen na rust vervangen. Ook hij kon geen verpletterende indruk nalaten en is de laatste jaren altijd invaller bij de Duivels. Toch vindt hij dit seizoen makkelijk de weg naar doel. Hij scoorde ook al 22 keer in 38 wedstrijden dit seizoen, maar bij de Duivels al niet meer sinds het WK tegen Canada. Van Tedesco kreeg Batshuayi ook nog niet veel minuten. Lukaku onmisbaar voor Rode Duivels Verder zijn er ook nog de polyvalente Leandro Trossard of Charles De Ketelaere die uitgespeeld kunnen worden als spits. Al zijn zij geen echte spitsen, het zou eerder een noodoplossing zijn. Een snelle studie leert dus dat Lukaku, die sinds het WK in Qatar 15 keer scoorde in tien wedstrijden voor de Rode Duivels, echt wel onmisbaar is. Hij moet dus fit blijven voor de Duivels om goed te presteren op het EK.