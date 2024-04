Brugse dominantie en Europees record doet dromen van vier Belgische tickets voor de Champions League

Club Brugge heeft het geflikt. Het won met 0-2 bij PAOK Saloniki en heeft zo opnieuw een geweldige zaak gedaan voor de Belgische clubs in Europa. Het kan zelfs nóg mooier worden de komende weken.

Club Brugge is de enige Belgische ploeg die nog actief is in de Europese competities en heeft een belangrijke overwinning behaald tegen PAOK Saloniki. Door deze zege is de UEFA-coëfficiënt van Belgische clubs gestegen van 13,600 naar 14,200 punten voor dit seizoen.

Door de plaatsing voor de halve finales kreeg blauw-zwart namelijk ook opnieuw een bonuspunt. De succesvolle prestatie van Club Brugge maken dat we voor de tweede keer op rij een recordseizoen beleven.

Ook vorig seizoen behaalden de teams uit de Jupiler Pro League 14,200 punten. Daardoor zijn we echt wel prima bezig. Dit seizoen staan we ondertussen knap zesde, met enkel de traditionele vijf grote landen boven ons.

Grote voorsprong op Turkije

Bovendien kunnen we niet meer ingehaald worden, door onder meer de uitschakeling van Viktoria Plzen. Als er gekeken wordt naar de laatste twee seizoenen staat België ook op de zesde plaats in Europa, vóór Portugal en Nederland en maar heel nipt ná Frankrijk - 28,666 versus 28,400 momenteel.

De UEFA-ranking wordt gemaakt op basis van vijf seizoenen. België behoudt daar de achtste positie met 48,600 punten op de UEFA-ranking. België staat ruim achter Portugal, maar kan dit seizoen wel nog wat naderen. Ons land heeft 10,000 punten voorsprong op Turkije, dat negende staat.