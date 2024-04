Philippe Albert ziet dat Nicky Hayen geweldig werkt levert bij Club Brugge dat "een totaal andere club is geworden"

Onder leiding van Nicky Hayen leeft Club Brugge weer helemaal op. De club behaalde met de coach een historische zege tegen het Griekse PAOK.

Club Brugge kon zich donderdagavond plaatsen voor de halve finales van de Conference League. Een historisch moment voor de club, en voor het Belgische voetbal.

En daar zal coach Nicky Hayen zijn aandeel wel in hebben. Blauw-zwart heeft na vijf wedstrijden nog steeds niet verloren met de nieuwe coach.

Philippe Albert ziet dat Nicky Hayen een geweldige indruk achterlaat. "De dingen die hij heeft laten zien sinds hij de leiding heeft, zijn ultra-positief. Sommige spelers hebben het vertrouwen teruggewonnen dat ze onder Ronny Deila waren kwijtgeraakt", zei hij bij RTBF.

"Er is geen twijfel over mogelijk dat hij donderdag punten heeft gescoord. Op de korte termijn is dat uitstekend, maar op de lange termijn is het altijd moeilijk te zeggen. Maar één ding is zeker: sinds hij het roer overnam, is Club Brugge een totaal andere voetbalclub geworden."

En zo doet Club eigenlijk goed voor alle Belgische clubs. "De coëfficiënt is altijd heel belangrijk en dit succes voor Brugge is alleen maar positief voor het Belgisch voetbal in zijn geheel."