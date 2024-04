Marc Degryse heeft niet mis te verstane boodschap voor de Pro League en zegt hoeveel ploegen hij liefst in de JPL ziet

De Champions' Play-offs zijn na dit weekend plots nog een pak spannender geworden. Dat heeft ook Marc Degryse gezien.

Afgelopen jaar gebeurde er op de slotspeeldag nog van alles in de JPL, iedereen weet het nog wel, tot dat doelpunt van Toby Alderweireld de titelstrijd besliste.

Toch denkt Marc Degryse dat het dit jaar straffer zal worden. "Vijftien jaar zijn we intussen bezig met de play-offs en nu al kan je stellen: dit worden de strafste uit de geschiedenis", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Dit is ongezien en dan heb ik het over Club Brugge en Genk die bij het ingaan van de play-offs op 19 en 23 punten stonden van Union en na vier speeldagen er al tien goedmaakten. Club staat met 10 op 12 zelfs voor Union, dat 0 op 12 haalt... Wat gaan we nog allemaal te zien krijgen?", vraagt Degryse zich af.

Hij heeft ook nog een duidelijke boodschap voor de Pro League. "Ik wil nog een woordje kwijt over het competitieformat waar de Pro League over aan het nadenken is. Wat er nu gaande is, moet hen toch echt aan het denken zetten of ze dit echt nog willen."

"De mensen krijgen stilaan medelijden met Union en voor een topsporter is er niets erger. En het tweede gevolg zal zijn dat de puntenhalvering zodanig gehaat zal worden dat het bijna onhoudbaar wordt. Mij lijkt het meest logische dat ze terugkeren naar een reguliere competitie met 16 ploegen", besluit hij.