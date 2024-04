📷 Kijk binnen in de wel heel luxueuze nieuwe kleedkamers van de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Stad Brussel investeert fors verder in het Koning Boudewijnstadion. Nu zijn ook de kleedkamers vernieuwd.

Het Koning Boudewijnstadion ondergaat een stevige facelift. Nadat eerder al de piste vernieuwd werd en ook de 50.000 zitjes, was het nu de beurt aan de persruimtes en kleedkamers. Erd werd ook een televisiestudio ingericht.

Daarvoor trok Stad Brussel maar liefst 1,5 miljoen euro uit. De kleedkamers voor de Rode Duivels ogen enorm luxueus en zijn onder andere uitgerust met koperen douches. De werken duurden vijf maanden.

Al zullen het niet de Rode Duivels zijn die als eerste gebruik maken van de nieuwe infrastructuur. Die eer is weggelegd voor Union SG en Royal Antwerp FC die in het Koning Boudewijnstadion op 9 mei de finale van de Croky Cup spelen.

Bezoeken

De Rode Duivels spelen op 5 en 8 juni in het Koning Boudewijnstadion vriendschappelijke oefenwedstrijden tegen respectievelijk Montenegro en Luxemburg.

De foto’s van de nieuwe kleedkamers kun je in onderstaande Twitterpost bekijken. Vanaf 21 september kan je die zelf ook ontdekken. Dan start de Stad Brussel ook met rondleidingen in het Koning Boudewijnstadion. De rondleiding duurt een uur en zal 14 euro per persoon kosten.